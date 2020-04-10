خالدي يعزي العائلة الرياضية في وفاة مدير الشباب والرياضة لولاية ورقلة

عبّر وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، عن بالغ حزنه، وخالص تعازيه، إثر وفاة مدير الشباب والرياضة السابق لولاية ورقلة.

ونشر الوزير خالدي، رسالة تعزية، عبر صفحته الخاصة على “فايس بوك” والتي جاء فيها: “تلقيت ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة أبوبكر شتحونة، مدير الشباب والرياضة السابق لولاية ورقلة”.

وأضاف: “برحيل شتحونة، يفقد قطاع الشباب والرياضة، واحدا من خيرة إطاراته الذي أفنى حياته في خدمة وطنه بكفاءة واخلاص واقتدار”.

وتابع الوزير: “أمام هذا المصاب الجلل، لا يسعني إلا أن أتقدم إلى ذويه ورفاقه في القطاع بخالص عبارات التعازي، والمواساة”.

وختم وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي: “أتمنى من المولى القدير أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان”.