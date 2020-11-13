خالدي يعزي شبيبة القبائل والأسرة الكروية في وفاة حناشي

وجه وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي تعازيه الخالصة في وفاة رئيس شبيبة القبائل محند شريف حناشي، اليوم الجمعة.
وكتب خالدي على صفحته الرسمية في”فايسبوك”:تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ انتقال الرئيس الأسبق لفريق شبيبة القبائل العريق إلى جوار ربه“.
وواصل :”وأمام هذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة لأسرة الفقيد و أحبته وكل العائلة الكروية والرياضية.”
وأضاف:”برحيل محمد شريف حناشي تفقد كرة القدم الجزائرية واحدا من أبرز أعمدتها”.
“الذي أفنى حياته في خدمتها وصنع العديد من الألقاب التي ستخلد اسمه في سجل انجازات الفريق.”
ليختم:”وإذ أقاسم عائلة المرحوم وفريق شبيبة القبائل حزنهم على ما ألم بهم“.
“فاني أدعوً العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهمهم جميل الصبر والسلوان ،إنه ولي ذلك و القادر عليه.”
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