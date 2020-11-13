خالدي يعزي شبيبة القبائل والأسرة الكروية في وفاة حناشي

وجه وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي تعازيه الخالصة في وفاة رئيس شبيبة القبائل محند شريف حناشي، اليوم الجمعة .

وكتب خالدي على صفحته الرسمية في”فايسبوك”:تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ انتقال الرئيس الأسبق لفريق شبيبة القبائل العريق إلى جوار ربه“.

وواصل :”وأمام هذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة لأسرة الفقيد و أحبته وكل العائلة الكروية والرياضية.”

وأضاف:”برحيل محمد شريف حناشي تفقد كرة القدم الجزائرية واحدا من أبرز أعمدتها”.

“الذي أفنى حياته في خدمتها وصنع العديد من الألقاب التي ستخلد اسمه في سجل انجازات الفريق.”

ليختم:”وإذ أقاسم عائلة المرحوم وفريق شبيبة القبائل حزنهم على ما ألم بهم“.

“فاني أدعوً العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهمهم جميل الصبر والسلوان ،إنه ولي ذلك و القادر عليه.”