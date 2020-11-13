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خالدي يعزي شبيبة القبائل والأسرة الكروية في وفاة حناشي

الرياضة
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خالدي يعزي شبيبة القبائل والأسرة الكروية في وفاة حناشي
بقلم إسماعيل عشاش

وجه وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي تعازيه الخالصة في وفاة رئيس شبيبة القبائل محند شريف حناشي، اليوم الجمعة.

وكتب خالدي على صفحته الرسمية في”فايسبوك”:تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ انتقال الرئيس الأسبق لفريق شبيبة القبائل العريق إلى جوار ربه“.

وواصل :”وأمام هذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة لأسرة الفقيد و أحبته وكل العائلة الكروية والرياضية.”

وأضاف:”برحيل محمد شريف حناشي تفقد كرة القدم الجزائرية واحدا من أبرز أعمدتها”.

“الذي أفنى حياته في خدمتها وصنع العديد من الألقاب التي ستخلد اسمه في سجل انجازات الفريق.”

ليختم:”وإذ أقاسم عائلة المرحوم وفريق شبيبة القبائل حزنهم على ما ألم بهم“.

فاني أدعوً العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهمهم جميل الصبر والسلوان ،إنه ولي ذلك و القادر عليه.”


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=919928

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