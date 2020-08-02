خالدي يعزي في وفاة لاعب جبهة التحرير الوطني سعيد عمارة

وجّه وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، اليوم الأحد، تعازيه القلبية، لفريق جبهة التحرير الوطني، وعائلة الفقيد سعيد عمارة.

ونشر الوزير خالدي، بهذه المناسبة الأليمة، رسالة تعزية، عبر حسابه الرسمي، جاء فيها: “تلقيت ببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة المجاهد، واللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني، سعيد عمارة، طيب الله ثراه، وأكرم مثواه”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “أمام هذا المصاب الجلل، الذي لا مرد لقضا الله فيه، لا يسعني إلا أن أتقدم إلى ذويه الأكارم، ورفاقه في فريق جبهة التحرير الوطني، وعائلة كرة القدم، بخالص عبارات التعازي، والمواساة”.

وتابع سيد علي خالدي: “أتضرع إلى المولى العلي القدير، أن يتهد روحه الطاهرة بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا أليه راجعون”.