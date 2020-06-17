خالدي يعلن عن الشروع في انتقاء ملفات المترشحين لإدارة معاهد التكوين

أعلن وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، عن شروع وزارته، في انتقاء ملفات الشباب المترشحين لإدارة معاهد التكوين التابعة لقطاعه الوزاري.

وقال الوزير خالدي، عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”: “لأننا نثق في قدرات شبابنا، ونؤمن بأن مبادئ الشفافية، والإستحقاق، وتكافؤ الفرص، هي المعايير الكفيلة بتكريس النقلة النوعية نحو الجمهورية الجديدة، وتمكين صفوة إطاراتنا من الولوج إلى رتب التسيير والمسؤولية”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “فتحنا منذ أسابيع ولأول مرة، إعلانات ترشح لمناصب إدارة بعض معاهد التكوين التابعة لقطاع الشباب والرياضة”.

وتابع سيد علي خالدي: “ها نحن الآن نمر إلى المرحلة الثانية، وهي انتقاء الملفات وتقييم المترشحين من طرف اللجنة المختصة، حظ موفق للمترشحين والله المستعان”.