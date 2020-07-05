“خالدي” يكرم أساطير منتخب جبهة التحرير الوطني

كرم اليوم الأحد وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي” أعضاء فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم.

الرجل الأول في الرياضة الجزائرية أشرف على مراسم تعليق صور أعضاء فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم بمقر وزارة الشباب والرياضة.

مراسم تعليق الصور حضرتها كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري، وعضوين من أعضاء فريق جبهة التحرير الوطني محمد معوش وعبد الحميد زوبة.

المبادرة الأولى من نوعها تأتي عرفانا و امتنانا لإنجازاتهم الرياضية العظيمة في حرب التحرير المباركة و تقديرا لمساهمتهم في خدمة الكرة الجزائرية.