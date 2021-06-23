خالدي يكشف الحصيلة الرياضية منذ 2020

كشف وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي حصيلة الرياضة الجزائرية، من ميداليات، وتأهلات لأولمبياد طوكيو منذ سنة 2020.

وأوضح الوزير خالدي، أن الرياضة الجزائرية سجلت ارتفاعا معتبرا في عدد الرياضيين المتأهلين للألعاب الأولمبية، من 14 رياضيا بداية سنة 2020 إلى 41 رياضيا إلى غاية اليوم.

ومن جهة أخرى، تم تسجيل تأهل تخصصات رياضية لأول مرة في تاريخ الجزائر لأولمبياد طوكيو، على غرار الكانوي كاياك، الرماية، الكراتي، والملاكمة النسوية، بالإضافة لتأهل قياسي لـ8 مصارعين، وأربع مبارزين، و53 رياضيا من ذوي الهمم العالية.

وبخصوص الميداليات التي تم احرازها، كشف وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، عن تحصيل الرياضة الجزائرية لـ 265 ميدالية في مختلف التخصصات، من المنافسات القارية والعالمية.