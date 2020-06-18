خالدي ينعي العائلة الرياضية في وفاة الطاهر عمريو

قدم وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، تعازيه الخالصة لعائلة الطاهر عمريو، مدير الشباب والرياضة لولاية ميلة، الذي وافته المنية اليوم الخميس.

ونشر وزير الشباب والرياضة تعزية على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك جاء فيها:

“تلقيت ببالغ الحزن و الأسى وفاة مدير الشباب و الرياضة لولاية ميلة الطاهر عمريو. و على إثر هذا المصاب الجلل الذي لا مرد لقضاء الله فيه، أتقدم إلى عائلة الفقيد بالتعازي الخالصة متضرعا إلى المولى عز و جل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة و أن يسكنه فسيح جناته. إنا لله و إنا إليه راجعون”.