خالدي ينعي العائلة الرياضية في وفاة الطاهر عمريو

قدم وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، تعازيه الخالصة لعائلة الطاهر عمريو، مدير الشباب والرياضة لولاية ميلة، الذي وافته المنية اليوم الخميس.
ونشر وزير الشباب والرياضة تعزية على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك جاء فيها:
“تلقيت ببالغ الحزن و الأسى وفاة مدير الشباب و الرياضة لولاية ميلة الطاهر عمريو. و على إثر هذا المصاب الجلل الذي لا مرد لقضاء الله فيه، أتقدم إلى عائلة الفقيد بالتعازي الخالصة متضرعا إلى المولى عز و جل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة و أن يسكنه فسيح جناته. إنا لله و إنا إليه راجعون”.
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