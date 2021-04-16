خالدي ينعي وفاة الرئيس السابق للإتحادية الجزائرية للكاراتي

عبّر وزير الشباب والرياضة، يد علي خالدي عن تعازيه القلبية، إثر وفاة الرئيس السابق للإتحادية الجزائرية للكاراتي شريف تيفاوي.

ونشر الوزير خالدي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بهذه المناسبة الأليمة، أرفقها بصورة الفقيد.

وجاء في تغريدة الوزير: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة السيد شريف تيفاوي، الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية للكاراتي سابقا وأحد أعمدة هذه الرياضة، طيب الله ثراه، وأكرم مثواه”.