خالدي ينقذ اتحاد الجزائر من الخسارة أمام نجم بن عكنون في مباراة مثيرة

انتهت مباراة تسوية الجولة الـ28 من الرابطة المحترفة، التي جمعت بين نجم بن عكنون واتحاد الجزائر، بالتعادل الإيجابي (2-2)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب 20 أوت بالعاصمة.

وكان اتحاد الجزائر السباق إلى افتتاح باب التسجيل عن طريق لاعبه الشاب بيوض، الذي ارتقى فوق الجميع وحول الكرة برأسية محكمة إلى الشباك في الدقيقة 29.

وفي المرحلة الثانية، عاد نجم بن عكنون بقوة إلى أجواء اللقاء، وتمكن جعبوط من تعديل النتيجة في الدقيقة 52، قبل أن ينجح حشود في منح فريقه الأفضلية بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ورغم تأخره في النتيجة، لم يستسلم اتحاد الجزائر، وتمكن مهاجمه خالدي من إدراك التعادل في الدقيقة 89 بطريقة رائعة، بعدما تلقى تمريرة مليمترية من زميله إيمي جونيور، ليرفع الكرة بذكاء فوق الحارس ويمنح فريقه نقطة ثمينة في الدقائق الأخيرة.

وبهذه النتيجة، رفع نجم بن عكنون رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع، فيما أصبح رصيد اتحاد الجزائر 38 نقطة في المركز العاشر.

وسيختتم بطل كأس الكونفدرالية موسمه هذا السبت بتنقله إلى وهران لمواجهة المولودية المحلية، بينما سيكون نجم بن عكنون على موعد مع مواجهة أولمبيك أقبو في الجولة الأخيرة من البطولة.