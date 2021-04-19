خالدي ينهي مهام المدير الجهوي للجمارك بتبسة و10 إطارات وأعوان بسبب قضية إختلاس

أخبار الجزائر
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خالدي ينهي مهام المدير الجهوي للجمارك بتبسة و10 إطارات وأعوان بسبب قضية إختلاس
بقلم سليم دريد

أنهى المدير العام للجمارك نور الدين خالدي مهام المدير الجهوي للجمارك لولاية تبسة حليمي يمين.

وحسب المعلومات المتوفرة، “لنهار أونلاين”، فقد أنهى المدير العام للجمارك أيضا مهام 10 إطارات وأعوان.

وأضافت ذات المصادر، أن قرار إنهاء المهامه الذي إتخذه المدير العام للجمارك جاء على خلفية تحقيقات إدارية وقضائية.

وجاءت التحقيقات مباشرتها بسبب قضية اختلاس خطيرة لمبلغ مالي من العملة الصعبة.

وقد حقق في القضية فصيلة الأبحاث والملف سيتم معالجته على مستوى القطب القضائي المتخصص بقسنطينة.

للإشارة فقد تم تعيين مدير جهوي جديد للجمارك، وسيتم تنصيبه اليوم الإثنين.


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