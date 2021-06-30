خالدي يهنئ العداء حتحات بتأهله لأولمبياد طوكيو

هنأ وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي العداء الجزائري ياسين حتحات بعد ضمانه التأهل للألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

ونشر الوزير خالدي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، رسالة تهنئة لياسين حتحات، جاء فيها: “اسم جديد يلتحق بقائمة الرياضيين الجزائريين المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو 2021”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “العداء ياسين حتحات، ضمن التأهل للألعاب الأولمبية في سباق 800 متر، خلال منافسات ملتقى ألعاب القوى الدولية بإسبانيا”.

يذكر أن ياسين حتحات، هو سابع رياضي جزائري، يضمن مشاركته في أولمبياد طوكيو 2021، في رياضة ألعاب القوى.