خالدي يهنئ الفريق الوطني العسكري

هنأ وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، الفريق الوطني العسكري، بعد رفعه راية الجزائر عاليا في الألعاب العسكرية بروسيا.

وأثنى الوزير خالدي، في رسالة عبر حسابه الخاص، على المنتخب العسكري، لاحرازه مراكز متقدمة في هذه الطبعة السادسة من الألعاب العسكرية.

واعتبر وزير الشباب والرياضة، أن انجاز المنتخب العسكري، يعد تشريف يضاف لتاريخ الرياضة الجزائرية الحافل بالانتصارات.

ونوه سيد علي خالدي، في الختام، على جهود القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وسهرها الدائم على دعم وترقية الرياضة العسكرية.