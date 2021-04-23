خالدي يهنئ المبارزتين بلكبير ومباركي بتأهلهما لأولمبياد طوكيو

هنأ وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي المبارزتين الجزائريتين كوثر بلكبير، ومريم مباركي، بتأهلهما للألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

ونشر الوزير خالدي، رسالة التهنئة، عبر حسابه الرسمي، بعد تألق المبارزيتين الجزائريتين في الدورةالتأهيلية للألعاب الأولمبية المقامة بمصر.

وجدد وزير الشباب والرياضة، دعمه الكامل للرياضيين الجزائريين لإعلاء الراية الوطنية في المنافسات الدولية وبالخصوص الألعاب الأولمبية، وألعاب البحر المتوسط.

وأرفق سيد علي خالدي، رسالته هذه، بمجموع من الصور للمبارزتين الجزائريتين كوثر بلكبير، ومريم مباركي، عقب تأهلهما للألعاب الأولمبية.