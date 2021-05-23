خالدي يهنئ بودينة ويشيد بإنجازه

الرياضة
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خالدي يهنئ بودينة ويشيد بإنجازه
بقلم كريم.تيغرمت

هنأ وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي البطل الجزائري سيد علي بودينة بعد فوزه بنهائي كألأس العالم للتجديف.

وكتب الوزير خالدي، في منشور عبر صفحته الرسمية على “فايس بوك”: “هنيئا لابن الجزائر، البطل سيد علي بودينة، الذي يواصل التألق على المستوى العالمي”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “بودينة فاز عن جدارة واستحقاق، بنهائي (ب)، في منافسة كأس العالم للتجديف الجارية فعالياتها بسويسرا”.

وأردف: “بهذه النتائج الجديد المتتالية، تتدرج الرياضة الجزائرية واثقة نحو أسمى منصات التتويج العالمية”.

وتابع سيد علي خالدي: “بهذه المناسبة السعيدة، نجدد دعمنا المطلق لكل الرياضيين المتأهلين للألعاب الأولمبية، لتشريف الراية الوطنية في هذه الإستحقاقات الدولية”.


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