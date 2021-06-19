خالدي يهنئ بيور حاج أحمد بتأهله إلى أولمبياد طوكيو 2021

هنأ وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي البطل بيور الحاج أحمد بتأهله إلى الالعاب البارالمبية طوكيو 2021، في إختصاص الحمل بالقوة بعد تألقه في كاس العالم بفزاع دبي، ليرتفع عدد الرياضيين الجزائريين المتأهلين إلى الالعاب البارالمبية 2021 إلى 59 رياضيا.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك رسالة تهنئة التي وجهها الوزير للبطل بيور الحاج أحمد التي جاء فيها:

“هنيئا للبطل بيور الحاج أحمد و للرياضة الجزائرية وبالأخص للرياضة البارالمبية التي عودتنا على الألقاب والتتويجات، مجددين دعمنا المطلق لرياضيينا على أمل تألقهم في قادم الاستحقاقات القارية و الدولية و عودتهم بما يشرف الراية الوطنية.”