خالدي يهنئ سيدات المنتخب الوطني لذوي الإحتياجات الخاصة

أشاد وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، بالمنتخب النسوي لكرة السلة، فئة ذوي الإحتياجات الخاصة، بعد اقتطاعهن تأشيرة التأهل للألعاب البارالمية طوكيو 2020.

ونشر وزير الشباب والرياضة، منشور عبر حسابه الخاص على “فايسبوك”، هنأ من خلاله سيدات المنتخب الوطني لكرة السلة، لذوي الإحتياجات الخاصة، نظير هذا الإنجاز.

وجاء في منشور الوزير خالدي، “هنيئا لسيدات المنتخب الوطني لذوي الإحتياجات الخاصة، في رياضة كرة السلة، انتزاعهن تأشيرة التأهل للألعاب البارالمية طوكيو 2020”.

وتمنى وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، في ذات المنشور، مزيدا من التألق لممثلات الجزائر في هذه الرياضة، مضيفا عبارة، “مزيدا من التألق إن شاء الله”.