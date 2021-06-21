خالدي يهنئ شبيبة القبائل بفوزها على كوتون سبور

هنأ وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي فريق شبيبة القبائل، بعد عودتهم بفوز ثمين من الكاميرون، في مواجهة كوتون سبور، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكاف.

ونشر الوزير خالدي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” جاء فيها: “هنيئا لممثل الجزائر في كأس الكاف، فريق شبيبة القبائل، على فوزه أمام كوتون سبور الكاميروني بياوندي”.

وأضاف: “خطوة حاسمة نحو التأهل لنهائي المنافسة القارية، مع تمنياتنا لهم بالتوفيق، والظفر بكأس الكاف، والعودة بها إلى الجزائر إن شاء الله”.

وأرفق وزير الشباب الرياضة، سيد علي خالدي، هذه التغريدة، بصورة لمسجلي هدفي الشبيبة أمام كوتون سبور، رضا بن سايح، وأحمد كروم.