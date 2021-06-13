خالدي يهنئ نورين بتأهله لأولمبياد طوكيو 2021

الرياضة
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خالدي يهنئ نورين بتأهله لأولمبياد طوكيو 2021
بقلم كريم.تيغرمت

هنأ وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي المصارع الجزائري فتحي نورين، عقب تأهله لأولمبياد طوكيو 2021.

ونشرت الوزير خالدي، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، جاء فيها: “هنيئا للمصارع الجزائري فتحي نورين، افتكاكه تأشيرة التأهل للألعاب الأولمبية طوكيو 2021، وانضمامه لقائمة الرياضيين الجزائريين المتأهلين لهذا الاستحقاق الدولي الهام”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “بهذا تتوج الجهود المضنية للبطل نورين، ومدربه بن يخلف، وكل المساهمين في هذا الانجاز المميز”.

وتابع سيد علي خالدي: “أجدد التهاني لكل هؤلاء، على هذا التأهل، ودعمنا المطلق للتألق في استحقاق طوكيو وتشريف الراية الوطنية”.


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