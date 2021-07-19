خالدي يهنىء العائلة الجمركية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنأ المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، اليوم الإثنين، العائلة الجمركية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لسنة 1442ھ – 2021 م.

وجاء في رسالة تهنئة:”بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1442م – 2021م، يطيب لي أن أتقدم إلي كافة زملاثى الجمركيين وزميلاتي الجمركيات من اعوان ضباط واطارات، من الأسلاك الخاصة والشبيهة والمتعاقدين، وأسرهم ومتقاعدمي القطاع. وكذا أسر شهداء الواجب الوطني، بأسمى آيات التهاني والتبريك، موسومة بأنبل المشاعر وأصدقها، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة الدينية المباركة بموفور الصحة والهناء والعافية.”

وأضاف خالدي:”لا يعني من هذا المقام إلا أن أتوجه بتحية إكبار إلى جميع أعواننا وإطاراتنا عبر كافة مصالحنا على التضحيات الجسام المبذولة من طرفهم وتفانيهم اللامتناهي في أداء مهامهم النبيلة. خاصة في هذا الظرف الصحي الصعب الذي تعيشه بلادنا على غرار جميع دول العالم جراء حائحة كورنا. ومن هذا المنبر أجدد لكم أخلص وأصدق الدعوات القلبية بدوام الصحة والعافية، كما ادعوا الله العلي القدير أن يحفظ الله بلادنا الجزائر من كل سوء. وأن يلهم عليها بالطمأنينة والزحام. ويرفع من هذا الوباء إنه سميع مجيب الدعاء، كل عام وأنتم بخير.”