خالدي يوافق على طلب الفاف

منح وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي موافقته للفاف، من أجل ترشحها لاحتضان كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما.

وكشف الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن حصوله على موافقة الوزارة الوصية، للترشح لاحتضان الطبعة المقبلة من كأس إفريقا لأقل من 17 عاما.

وكشفت الفاف، أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة، من أجل ضمان تقديم ملف ترشح يشرف الجزائر ويضمن لها الفوز باحتضان هذه المنافسة في طبعتها المقبلة.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، ضمن تأهله لكان 2021 المقررة بالمغرب، فيما ستكون الطبعة المقبلة سنة 2023.