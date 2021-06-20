خالدي يُرسم حماد في منصبه كرئيس لـ”الكوا”

أشرف وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، صبيحة اليوم السبت، على ترسيم عبد الرحمن حماد في منصبه كرأس للجنة الأولمبية الجزائرية، للعهدة القادمة ما بين 2021 و2024، وذلك بحضور كاتبة الدولة المُكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري.

وأعرب الرجل الأول في الرياضة الجزائرية، عن دعمه الكامل لرئيس “الكوا” من أجل تأدية مهامه على أكمل وجه، بغرض رفع الراية الجزائرية عاليا في جميع المحافل القارية والعالمية، وهو نفس الأمر الذي أكدت عليه سواكري.

يُذكر بأن حماد، فاز منذ أيام مضت بإنتخابات اللجنة الأولمبية، مُتفوقا بفارق شاسع على مُنافسه بوغادو، رئيس الإتحادية الجزائرية للسباحة.