خالدي يُشيد بأشبال “بلماضي”

أشاد “سيد علي خالدي” وزير الشباب والرياضة بسلسلة اللاهزيمة للخضر في مختلف المباريات سواء الودية أو الرسمية، ومعادلة الرقم القياسي لمنتخب “كوت ديفوار” بـ 26 مباراة متتالية دون هزيمة.

ونشر “خالدي” عبر حسابه في “الفايسبوك”: ” كما عودنا، منتخبنا الوطني يتألق ويضيف إلى رصيده مباراته السادسة والعشرين على التوالي بدون هزيمة، بعد فوزه أمام نظيره المالي”.

“الشكر كل الشكر للاعبي المنتخب و الطاقم الفني وعلى رأسه الناخب الوطني والاتحادية على ما يُبذل من جهود لمواصلة هذه المسيرة المتميزة لمنتخبنا الوطني الذي نفخر و نعتز به، و نتمنى له المزيد من النجاحات قاريا و دوليا”.