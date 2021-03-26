خالدي يُشيد بسلسلة اللاهزيمة للخضر

الرياضة
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خالدي يُشيد بسلسلة اللاهزيمة للخضر
بقلم أمير بهلول

أشاد سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة، بسلسلة اللاهزيمة للمنتخب الوطني في مختلف المنافسات.

ونشر خالدي عبر حسابه الرسمي في “الفايسبوك”:بتعادله أمام نظيره الزامبي برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا، كاميرون 2022، يسجل المنتخب الوطني مباراته الثالثة و العشرين على التوالي دون هزيمة وبأداء راق و متميز”.

وجاء أيضا: “أجدد لمنتخبنا الوطني وللطاقم الفني بقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي و كل القائمين على الفريق، دعم الدولة المطلق من أجل تحقيق المزيد من التألق في قادم المنافسات القارية و الدولية إن شاء الله”.


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