خالدي يُشيد بسلسلة اللاهزيمة للخضر

أشاد سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة، بسلسلة اللاهزيمة للمنتخب الوطني في مختلف المنافسات.
ونشر خالدي عبر حسابه الرسمي في “الفايسبوك”:بتعادله أمام نظيره الزامبي برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا، كاميرون 2022، يسجل المنتخب الوطني مباراته الثالثة و العشرين على التوالي دون هزيمة وبأداء راق و متميز”.
وجاء أيضا: “أجدد لمنتخبنا الوطني وللطاقم الفني بقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي و كل القائمين على الفريق، دعم الدولة المطلق من أجل تحقيق المزيد من التألق في قادم المنافسات القارية و الدولية إن شاء الله”.
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