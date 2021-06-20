خالدي يُعزي عائلة سباحة المنتخب الوطني

قام “سيد علي خالدي“، وزير الشباب والرياضة بتعزية عائلة “حبوب منال” سباحة المنتخب الوطني التي توفيت أمس السبت في التدرييبات التي كانت تقوم بها وذلك عشية اجتيازها لامتحان “الباكلوريا”.
ونشر “خالدي” عبر حسابه الرسمي في “الفايبسوك”: “تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة سباحة المنتخب الوطني ونادي اتحاد العاصمة حبوب منال، طيب الله ثراها و أكرم مثواها”.
“وأمام هذه الفاجعة الأليمة، لا يسعني إلا أن أتقدم إلى ذويها الأكارم وكل الأسرة الرياضية و عائلة السباحة الجزائرية، بخالص عبارات التعازي و المواساة، متضرعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة الطاهرة بواسع رحمته و أن يسكنها فسيح جناته و أن يلهم ذويها جميل الصبر و السلوان”.. “إنا لله وإنا اليه راجعون”.
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