خالدي يُعزي عائلة سباحة المنتخب الوطني

قام “سيد علي خالدي“، وزير الشباب والرياضة بتعزية عائلة “حبوب منال” سباحة المنتخب الوطني التي توفيت أمس السبت في التدرييبات التي كانت تقوم بها وذلك عشية اجتيازها لامتحان “الباكلوريا”.

ونشر “خالدي” عبر حسابه الرسمي في “الفايبسوك”: “تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة سباحة المنتخب الوطني ونادي اتحاد العاصمة حبوب منال، طيب الله ثراها و أكرم مثواها”.

“وأمام هذه الفاجعة الأليمة، لا يسعني إلا أن أتقدم إلى ذويها الأكارم وكل الأسرة الرياضية و عائلة السباحة الجزائرية، بخالص عبارات التعازي و المواساة، متضرعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة الطاهرة بواسع رحمته و أن يسكنها فسيح جناته و أن يلهم ذويها جميل الصبر و السلوان”.. “إنا لله وإنا اليه راجعون”.