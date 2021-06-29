“خالدي” يُهنئ الخضر بعد تجاوزهم المغرب والتأهل لنصف النهائي

هنأ وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي سهرة اليوم الثلاثاء المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة بعد تجاوزه المغرب وبلوغ نصف نهائي منافسة كأس العرب للمُنتخبات الجارية بمصر.

سيد علي خالدي نشر تغريدتين على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيهما:”تواصل الكرة الجزائرية تألقها، فعلى درب الفريق الأول، منتخبنا الوطني لأقل من 20 سنة يحرز التأهل عن جدارة و استحقاق لنصف نهائي كأس العرب بعد فوزه في مباراة بطولية على نظيره المغربي. إن هذا الإنجاز المتميز يبعث على الأمل بمستقبل واعد لكرة القدم الجزائرية”.

وأضاف خالدي:”فهنيئا لأبطالنا على تأهلهم المستحق مع تمنياتنا لهم بالمزيد من الانتصارات في قادم المباريات، دون أن يفوتنا تجديد الدعم المطلق لمنتخباتنا الوطنية في كل الفئات و الأصناف، واضعين صوب أعيننا هدفنا الأسمى، ألا و هو تشريف الجزائر وإعلاء رايتها في المنافسات القارية والدولية إن شاء الله”.