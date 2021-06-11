خالدي يُهنئ المُنتخب الوطني بعد تحطيمه الرقم القياسي الإفريقي

فاز المنتخب الوطني الجزائري في مواجهته الودية التحضيرية ضد المنتخب التونسي الذي لُعبت بالملعب الأولمبي لرادس بالعاصمة التونسية تونس، حيث أنهى أبطال إفريقيا اللقاء متفوقون بثنائية دون رد.

وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي سارع لتهنئة أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي عقب اللقاء، وذلك عندما نشر صورة للخضر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” وأرفقها ب:”بفوزه اليوم على نظيره التونسي بأداء متألق، يحقق المنتخب الوطني بمباراته السابعة و العشرين دون هزيمة رقما قياسيا إفريقيا جديدا و ينفرد بعرش المنتخبات الإفريقية التي حققت أكبر سلسلة من النتائج الإيجابية”.

وأضاف “خالدي”:”و لا يسعني أمام هذا الانجاز الذي نفتخر و نعتز به إلا أن أجزل الشكر و الامتنان لمنتخبنا الوطني، لاعبين و طاقما فنيا و ناخبا وطنيا و اتحادية، على الجهود المضنية المبذولة لبلوغ هذا المستوى الراقي و المشرف، مع تمنياتنا لهم بالمزيد من الانتصارات في قادم المنافسات القارية و الدولية”.