خالدي يُهنّئ المنتخب الوطني للدراجات

الرياضة
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خالدي يُهنّئ المنتخب الوطني للدراجات
بقلم أمير بهلول

هنّأ سيد علي خالدي ، وزير الشباب والرياضة، المنتخب الوطني للدراجات الهوائية بعد تألقهم في اليوم الأول للبطولة الإفريقية.

ونشر خالدي عبر حسابه في التويتر: ” هنيئا لأبطالنا من الفريق الوطني للدراجات عن افتكاكهم عن جدارة واستحقاق لأربعة ميداليات (ذهبيتان، فضية وبرونزية) خلال مجريات اليوم الأول للبطولة الإفريقية للدراجات على المضمار، المقامة فعالياتها بجمهورية مصر العربية”.

وجاء أيضا: ” هكذا  تؤكد النخبة الوطنية للدراجات  مكانتها بين الرياضات المدرة للميداليات و المعول عليها لتشريف الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية المقبلة ،خاصة مع بروز مواهب شابة جديدة كفيلة بضمان استمرارية تألق الرياضة الجزائرية”.


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