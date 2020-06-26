خالدي: ” 213 مشروعا رياضيا بتبسة غير مستغل بسبب غياب المُسيرين”

ردّ وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، على سؤال للنائب “السديق بخوش” بخصوص غياب المرافق الرياضية بولاية تبسة.

وأجاب خالدي على سؤال النائب البرلماني خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية قائلا:

“هذه الجماعة المحلية استفادت من 213 مشروعا ومنها ما هو مجهّز، لكنها غير مستغلة لغياب المُسيرين والمُستخدمين الذين يسهرون على شأنها” .

وأضاف معلقا :” في الجزائر المشكل ليس في نقص المنشآت الرياضية بل في تسييرها.” وتأسف قائلا :” هناك منشآت رياضية جاهزة للتسليم، لكنها مُغلقة في وجه الشباب”.