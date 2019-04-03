خالد أبو النجا للجزائريين : “قلوبنا معكم.. أنتم السابقون ونحن اللاحقون”

تفاعل الفنان المصري، خالد أبو النجا، مع الأحداث الأخيرة في الجزائر، ودعم الجزائريين بتغريدة على تويتر.

وقال الفنان المصري : “أخي المواطن الجزائري لا تتركوا الميدان، أو الحق بالرجوع للميدان بأي وقت، حتى تصل الجزائر بربيعها إلى بر الأمان”.

وتابع خالد أبو النجا : ” قلوبنا معكم، أنتم السابقون ونحن اللاحقون”.

ويعاني خالد أبو النجا، من أزمة بلاده مصر، حيث تم إلغاء عضويته مع الفنان عمرو واكد بنقابة المهن التمثيلية المصرية.

وذلك على خلفية لقاء الفنانين المصريين، بأعضاء في الكونغرس الأمريكي، حيث تم اتهامعما بالخيانة العظمى.