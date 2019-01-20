خالد أحمد: الإضراب لن يحل كل المشاكل

أكد خالد أحمد رئيس جمعية أولياء التلاميذ، أن الإضراب الذي ستقوم به النقابات لن يسفر عن حل كل المطالب العالقة.

مضيفا أن التلاميذ والطلبة هم رهينة لحل النقابات لمشاكلها.

مشيرا في ذات السياق إلى أن هنالك نقطتين فقط تستطيع الوزارة حلهما مع الوظيف العمومي، خاصوة وأن الأشغال بدأت منذ 3 أشهر.

غير أن الإضراب كان مفاجئة لنا خاصة بعد الـوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة ظننا أننا سننتهي من الإضراب.

من جهته طمأن ذات المتحدث الأولياء بأن الدراسة مستمرة والظروف بدأت تتحسن وستكون سنة هادئة والإمتحانات في وقتها.

داعيا النقابات من جهة أخرى إلى التعقل واجتناب الإحتجاجات التي تنقص من قيمة الأستاذ.