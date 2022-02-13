خالد الجابر.. هذه المدينة الجزائرية سأشتاق لسحرها

نشر الرحالة القطري خالد الجابر، فيديو يعود لمدينة جزائرية، زارها خلال رحلته التي سماها “الصعود إلى طاسيلي”. كما أرفق الرحالة، الفيديو بأغنية للمرحوم الحاج الهاشمي قروابي.

وكتب، خالد الجابر، في تغريدة الفيديو “أكثر مدينة مكثت بها غادرتها صباح الأمس، وسأشتاق لسحرها وناسها وأزقة قصبتها”. كما تابع “وحتى ازدحامها كل صباح. المتوسط دائما متميز في الجزائر العاصمة، عودة قريبة ان شاء الله”.

ويعتبر الجابر شخص فضّل الترحال عبر مختلف دول العالم، على أن يكمل بمهنته كمهندس شبكات إعلام آلي، من جنسية قطرية. وأحب خالد الجابر الترحال منذ طفولته، حيث اختار الدراجة النارية كوسيلة نقل خلال مراحل سفرياته.

وحسب ما أسرده خالد الجابر، فإن الترحال كان شغفه منذ الطفولة بسبب الكتب التي كان يقرؤها. ولم يكن أبدا –يضيف المتحدث للنهار- يفكر في الوسيلة التي سيقتنيها من أجل رحلاته.

وأشار المتحدث، الذي وصل الى الجزائر أكتوبر الماضي، في رحلة استكشاف، أن الرحالة يعاني من موضوع التمويل. وقال خالد الجابر، انه يمول رحلاته بنفسه لتجنب، التقيد من قبل الممولين الذي يضعون شروطهم.

كما أشار الرحالة، في سياق متصل، إن هناك من يظن أن الترحال والسياحة هي فقط ترويج لما هو جميل. لكن الحقيقة –يضيف جابر- الترحال يواجهه مخاطر وتحديات ومغامرات كثيرة وخطيرة.

واستغرقت رحلته، 3 أشهر، زار من خلال زيارة 30 ولاية، على غرار الجزائر العاصمة وبجاية، سطيف. وتجدر الإشارة أن الجزائر اختيرت كأحسن وجهة لسياحة المغامرات للعقد القادم، يضيف المصدر.

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