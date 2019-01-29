خالد الدبل: “لا يوجد شخص عاقل لا يريد تواجد مبولحي مع الفريق” !

أبدى خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق السعودي عن سعادته بتجديد عقد النجم الجزائري “رايس مبولحي” مؤكدا انه فخور بذلك.
وقال الدبل في تصريحات خص بها برنامج “صدى الملاعب”: “مبولحي منذ أول ما جاء هو آسر لقلوب المشجعين”
وأضاف: “نحن نتعامل مع الرايس كل يوم وهو من أنظف القلوب وتشعر أنه مولود هنا”.
وتابع: “أنا شخصيا فخور بوجد رايس معنا في الفريق، لا أعتقد أنه يوجد شخص عاقل لا يريد تواجد مبولحي مع الفريق”.
وختم كلامه: “لا يوجد أي شخص في مكاني يمكنه التوقيع مع الرايس ولا يوقع له ونحن هنا نتحدث بالمنطق”.
خالد الدبل: لا أعتقد ان عاقلاً سيرفض التجديد لمبولحي
ومبولحي يطالب الرئيس بالبقاء ..
ثنائية الدبل ومبولحي على طريقة #صدى_اسيا pic.twitter.com/nMXbTmCxYv
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) January 27, 2019
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