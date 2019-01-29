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خالد الدبل: “لا يوجد شخص عاقل لا يريد تواجد مبولحي مع الفريق” !

الرياضة
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خالد الدبل: “لا يوجد شخص عاقل لا يريد تواجد مبولحي مع الفريق” !
بقلم أمير بهلول

أبدى خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق السعودي عن سعادته بتجديد عقد النجم الجزائري “رايس مبولحي” مؤكدا انه فخور بذلك.

وقال الدبل في تصريحات خص بها برنامج “صدى الملاعب”: “مبولحي منذ أول ما جاء هو آسر لقلوب المشجعين”

وأضاف: “نحن نتعامل مع الرايس كل يوم وهو من أنظف القلوب وتشعر أنه مولود هنا”.

وتابع: “أنا شخصيا فخور بوجد رايس معنا في الفريق، لا أعتقد أنه يوجد شخص عاقل لا يريد تواجد مبولحي مع الفريق”.

وختم كلامه: “لا يوجد أي شخص في مكاني يمكنه التوقيع مع الرايس ولا يوقع له ونحن هنا نتحدث بالمنطق”.


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