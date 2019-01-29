خالد الدبل: “لا يوجد شخص عاقل لا يريد تواجد مبولحي مع الفريق” !

أبدى خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق السعودي عن سعادته بتجديد عقد النجم الجزائري “رايس مبولحي” مؤكدا انه فخور بذلك.

وقال الدبل في تصريحات خص بها برنامج “صدى الملاعب”: “مبولحي منذ أول ما جاء هو آسر لقلوب المشجعين”

وأضاف: “نحن نتعامل مع الرايس كل يوم وهو من أنظف القلوب وتشعر أنه مولود هنا”.

وتابع: “أنا شخصيا فخور بوجد رايس معنا في الفريق، لا أعتقد أنه يوجد شخص عاقل لا يريد تواجد مبولحي مع الفريق”.

وختم كلامه: “لا يوجد أي شخص في مكاني يمكنه التوقيع مع الرايس ولا يوقع له ونحن هنا نتحدث بالمنطق”.