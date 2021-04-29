خالد السعيد: السلالة المتحورة لم تكشف عن جميع أعراضها.. وهذه أهمها

قال رئيس إتحاد الأطباء الجزائريين لناحية الشرق خالد السعيد، إنّ السلالة المتحورة لم تكشف عن جميع أعراضها، وهي متعددة الأشكال والأنواع.

وأضاف خالد السعيد، خلال تصريح لإذاعة سطيف، أنه من بين أعراض السلالة المتحورة، أعراض هضمية من إسهال وتعب وقيئ.

كما أن المصاب بالسلالة المتحورة، لا يفقد الشم والذوق ولا ترتفع درجة الحرارة مع فقدان الشهية وهو ما يصعب التشخيص.

وكشف في ذات السياق، أنه من بين أعراض السلالة المتحورة الألام الحادة في المفاصيل.

وأوضح خالد السعيد، أن السلالة المتحورة تستوطن مباشرة في الرئتين دون الأنف والبلعوم، وهو ما يؤدي إلى تحاليل سالبة كاذبة.

وقال السعيد،أن تلقيح مرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم، يجب أن يتم في حال مستقر للسكري والضغط للحصول على مناعة كاملة.