خالد بوخليفة: توتال تملك الكثير من الفروع والقرار جاء للقضاء على هيمنتها والحفاظ على سيادة البلاد

كشف خالد بوخليفة خبير في الطاقة “توتال” تملك الكثير من الفروع والقرار جاء للقضاء على هيمنتها والحفاظ على سيادة البلاد.

واضاف بوخليفة أنه كانت هناك مفاوضات مع وزارة الطاقة الجزائرية من أجل إستمرارية ” أناداركو” بالعمل بالبلاد.

وأشار الخبير إلى أن المدير العام لشركة “توتال” قال شركة أوكسيدونتال تستطيع ان تسير حقول النفط اوتأتي بشركات أخرى.

كما أوضح الخبير ان “توتال” موجود بنسبة 12.5 تملك عدة فروع في الجزائر في تي أف تي وأيضا في تيميمون ووهران.

وفيما يخص قرار الذي إتخدته الجزائر يحافظ على السيادة ويقضي على هيمنة “توتال” على المحروقات الجزائرية.