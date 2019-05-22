خالد بورياح: “ندعو بوشارب لتغليب المصلحة العامة عن الشخصية وتقديم استقالته”

دعا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، خالد بورياح، من رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، الامتثال لمطالب الشعب الجزائري، وتقديم استقالته.

وطالب اليوم الاربعاء، في الندوة الصحفية التي نشطها، بقبة البرلمان، من معاذ بوشارب، تغليب المصلحة العامة عن الشخصية، وتقديم استقالته عاجلا.

وأضاف ” أمضينا الأسبوع كاملا في مطالبة بوشارب بتقديم الاستقالة، من خلال العديد من الخرجات والتصريحات، من بينها دعوة الأمين العام للأفلان، محمد جميعي، وكذا المجموعة البرلمانية”.

وعبر عن أسفه، لتمسك بوشارب بمنصبه ورفضه الاستقالة، رغم دعوات الحراك، ومطالب نواب البرلمان، والكتلة البرلمانية والامين العام”.

وأكد ان الافلان، سيبقى يناضل، الى غاية تحقيق مطالب الشعب، بغض النظر عن الآليات القانونية.