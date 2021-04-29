خالد بيومي:”محرز سيُنافس على الكرة الذهبية العالمية في هذه الحالة”

الرياضة
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خالد بيومي:”محرز سيُنافس على الكرة الذهبية العالمية في هذه الحالة” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشف المُحلل المصري الكبير خالد بيومي أن رياض محرز سينُافس على الجوائز الفردية الأوروبية والعالمية في حال تأهل السيتي للنهائي.

“بيومي” نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب لقاء السيتي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال بيومي في تغريدته:”في حالة تأهل مانشستر سيتي أعتقد أن نجمنا العربي رياض محرز سيُنافس على جائزة الأفضل أوروبيا وعالميا هذا الموسم”.


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