خالد زيرور: “حلمي إهداء الجزائر لقب عالمي في رياضة ركوب الأمواج”

تحدث بطل الجزائر في رياضة ركوب الأمواج، خالد زيرور، عن مشواره الرياضي، كاشفا حلمه في التتويج بلقب عالمي.

عرّفنا بنفسك

خالد زيرور، راكب أمواج جزائري محترف، بدأت ركوب الأمواج هنا في الجزائر. كرست لها الكثير من الوقت والطاقة من أجل الفوز بلقب بطل الجزائر الذي نظمه نادي رياضات التزحلق CSG والذي حصلت عليه 3 مرات (2013 ، 2014 ، 2015). لكي أعيش شغفي، كنت أسافر بالحافلة إلى مدن ساحلية مختلفة مثل وهران أو عنابة أو تيبازة أو حتى بجاية. اليوم، حلمي النهائي هو الفوز بلقب دولي، ولهذا السبب أعيش الآن في بالي لكي أمارس رياضتي بشكل أفضل.

“اليوم حلمي النهائي هو الفوز بلقب دولي”

شاركت مؤخرا في مسابقة دولية بكاليفورنيا، أخبرنا عن تفاصيل تجربتك؟

بفضل دعم شريكي SLB، في سبتمبر 2022، كانت لي فرصة المشاركة وتمثيل الجزائر في كأس العالم لركوب الأمواج، التي تم تنظيمها في كاليفورنيا. لقد كانت تجربة ثرية حقًا من كل النواحي. و قد كانت فرصة لي أيضا لاختبار مدى صمودي. في الواقع، قبل المسابقة، أصبت بـفيروس كورونا، لذلك فقدت أكثر من 5 كيلوغرامات. و كان لفقدان الوزن هذا تأثير على أدائي لأن لوحتي لم تعد تتكيف تمامًا مع بنيتي البدنيّة، لذلك واجهت بعض الصعوبات في العمل بها. ومع ذلك، فقد استمتعت بهذه المسابقة، و كافحت حتى النهاية لأكون مؤهلاً للمراحل التالية.

“بفضل دعم شريكي SLB، أتيحت لي الفرصة للمشاركة في بطولة العالم لركوب الأمواج في كاليفورنيا”

خالد بعد تجربته في رياضة ركوب الأمواج في الجزائر وتطوره في بالي، ومشاركته في مسابقة دولية، في ثلاث كلمات، هل يمكنك تلخيص ما تعلمته!

تعتبر رياضة ركوب الأمواج رياضة مائية تتطلب الكثير من الجهد وكاملة للغاية، حيث تتيح لي المنافسات الكبرى الاتصال المباشر بالرياضيين والمدربين رفيعي المستوى. كما أتيحت لي الفرصة لأرى عن قرب استعدادات الفرق المحترفة خلال المنافسات العالمية، مما سمح لي بالاستلهام منها للاستعداد بشكل أفضل للمنافسة المقبلة في السلفادور وخاصة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

كيف تستعد لأولمبياد 2024؟

ستقام مسابقة باريس 2024 لركوب الأمواج في تاهيتي، إحدى جزر بولينيزيا الفرنسية. شخصياً بدأت الاستعدادات في عام 2019، من المهم التحضير جسدياً وروحياً. هذا ما نحاول تحقيقه بلا كلل مع فريقي.

كيف ذهبت إلي بالي؟ ولماذا اخترت هذه الوجهة؟

بصفتي راكب أمواج، أنا أبحث دائمًا عن تجارب جديدة، و التعرّف على أشخاص جدد، واكتشاف ثقافات جديدة، وإيجاد أماكن جديدة، وموجات جديدة، الكلّ من أجل هدف واحد، وبالي هي الوجهة المثالية بالنسبة لي ولأهدافي المستقبلية.

برأيك ما هو الروتين المثالي لراكب الأمواج المحترف؟

لدي روتين صحي للغاية، حيث أنني أستيقظ مبكرًا جدًا في الصباح. يمكنني أن أصف يومًا نموذجيًا كما يلي: أبدأ بأداء صلاتي، ثم أتناول الإفطار، وأمارس القليل من اليوجا وأقوم بأول حصّة لركوب الأمواج. ثم أقوم بإعداد وجبة غداء صحية ومتوازنة لمواصلة حصّتي الثانية لركوب الأمواج. في نهاية اليوم، أبدأ التحضير البدني. الانضباط أمر حتمي، فهو يصنع الأبطال.

هل لديك نموذج يحتذى به بين راكبي الأمواج، شخص يلهمك بشكل خاص؟

النموذج الذي يلهمني أكثر في عالم ركوب الأمواج هو كيلي سلايتر بطل العالم 11 مرة و ثلاث مرات أفضل رياضي في عالم الرياضة، وأيضًا فيما يتعلق بلطفه وحبه للطبيعة، على الرغم من عمره فهو يمارس رياضة ركوب الأمواج دائمًا ويفوز بالمسابقات، أيضًا تواضعه وانضباطه وإرادته التي تدفعه إلى أن يكون أفضل كل يوم. إضافة إلى ذلك، فهو نموذج للعديد من الرياضيين سواء كانوا راكبي أمواج أم لا.

كلمة أخيرة للشباب

رسالتي للشباب، إذا كنت تحب شيئًا ما، فلا تدع أبدا أي شخص يقف بينك وبين أحلامك، ثابر ولا تستسلم أبدًا، وأنا أدعم كل جزائري يريد أن يتعلم.

رسالة شكر..

أشكر الجزائر على دعمها لي، أشكر SLB لإيمانها بي وتقديم كل الوسائل اللازمة، أشكر نادي رياضات التزحلق CSG لدعمي و تسهيل الأمور لي، أشكر عائلتي والمدرب عادل و خاصة خطيبتي لكونها بجانبي ودعمها لي في الأوقات الصعبة.