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الرياضة

خالد لموشية يلتحق بالعارضة الفنية لوفاق سطيف

بقلم كريم تيغرمت
خالد لموشية يلتحق بالعارضة الفنية لوفاق سطيف
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أعلنت إدارة وفاق سطيف، عن تدعيمها للعارضىة الفنية للفريق، بتعاقدها مع اللاعب الأسبق، المدرب الحالي، خالد لموشية.

ونشرت إدارة الوفاق، بيان عبر صفحتها الرسمية، أمدت من خلاله تعاقدها مع لموشية، في منصب مدرب مساعد، إلى نهاية الموسم الجاري.

كما أوضح مسؤولي النادي، بأن لموشية، يسشرف على تدريبات الفريق للأسبوعين المقبلين كمدرب مؤقت، لتعويض حسام البدري.

وأكدت إدارة الوفاق بأن خالد لموشية، حاصل على شهادت تدريب “يويفا أ”، وستولى الإضراف على الفريق إلى غاية الفصل في جلب مدرب جديد من عدمه.

رابط دائم : https://nhar.tv/b82Hk
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