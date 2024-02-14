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الرياضة

خالد لونيسي مدربا لشبيبة بجاية

بقلم عزيز طالبي
خالد لونيسي مدربا لشبيبة بجاية
لونيسي
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أعلنت إدارة فريق شبيبة بجاية، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع المدرب خالد لونيسي على أمل قيادة الفريق للعودة إلى الطريق الصحيح.

و سيباشر خالد لونيسي مهامه خلال الأيام القليلة القادمة، أين سيخلف المدرب ربعي مفتاح الذي أقالته الإدارة من العارضة الفنية.

وتسعى إدارة الفريق البجاوي للعودة إلى الطريق الصحيح و الفوز بعدد كبير من المباريات.

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