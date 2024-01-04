خالد مشعل: إغتيال القادة لن يكسر المقاومة والاحتلال يريد تصدير أزمته للخارج في ظل فشله في غزة

أكد خالد مشعل رئيس المقاومة الإسلامية حماس بالخارج أن دماء العاروري ورفاقه الشهداء اختلطت بدماء غزة التي تصنع ملحمة تاريخية في معركة طوفان الأقصى.

وفي وكلمة ألقاها اليوم قال خالد مشعل أن “استشهاد هؤلاء السبعة الكرام من أبناء فلسطين وأبناء لبنان، الله أعطاهم شرفا عظيما أن يكونوا في قلب معركة طوفان الأقصى أن يكونوا مع إخوانهم في غزة التي تصنع ملحمة تاريخية؛ هم جزء منها وكذلك من معركة القدس والأقصى وفلسطين، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء”.

وقال مشعل في الشهيد صالح العاروري انه شارك في تأسيس كتائب القسام وبذل روحه وجهده في مسيرة المقاومة ضد الاحتلال.

وفي ذات السياق صرح خالد مشعل أن غزة اليوم تصنع ملحمة تاريخية وطوفان الأقصى معركة الأمة كلها. كما اغتيال القادة لن يكسر المقاومة والاحتلال يريد تصدير أزمته للخارج في ظل فشله في غزة.