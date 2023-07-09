خالد مشعل:  التطبيع جريمة والبعض يريد تبريره بأنه يخدم القضية الفلسطينية

تطرق رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، اليوم الأحد، اثناء نزوله ضيفا على برنامج تساؤلات في قناة النهار الى موضوع التطبيع.

وأوضح خالد مشعل، أن التطبيع جريمة وكل تصعيد داخل فلسطين يجرح المطبعين الذي يروجون له بتبريرات واهية على غرار البحث عن مصالح معينة،

وأضاف ذات المتحدث، أن التطبيع خديعة، وبعض الدول المطبعة لديها فكرة خاطئة في رأسها، حيث تريد ان تبرر تطبيعها بأنه يخدم القضية الفلسطينية وهذا خطأ كبير.

واسترسل خالد مشعل في نفس الموضوع قائلا، بأن البعض يقوم بالهرولة نحو التطبيع من أجل الإستقواء على أخيه، مضيفا أن الكيان عدو وليس صديق، واتجه الى التطبيع لأنه شعر بأنه جسم منبوذ في المنطقة.