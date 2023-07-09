خالد مشعل: المتغير الوحيد بدل حرب الجيوش لحسم الصراع هو انخراط الأمة في المعركة بأشكال أخرى

أكد رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل، اليوم الأحد، بأن الكيان الصهيوني لايردع إلا بالمقاومة، مشيرا إلى أن البيانات الإستنكارية التي اعتاد عليها الكيان أصبحت لا تغني وحتى بعض الدول بطلت عنها .

وخلال نزوله ضيفا على برنامج تساؤلات الذي يبث عبر قناة النهار، قال خالد مشعل إنه “يجب اتخاذ مواقف قوية من حيث المبدأ واعطاء رسالة بأن الأمة مع الشعب الفلسطيني حتى آخر رمق وأن المعركة معركتنا جميعا.”

وشدد رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل في السياق ذاته، على ضرورة ترجمة هذا الموقف إلى أفعال مالية، سياسية، وجماهرية، من خلال ملاحقة العدو في المحافل الدولية، وكذا دعم المقاومة بكل ما تحتاجه سلاح، مال، رجال، وغيرها..

كما أشار مشعل بأن المتغير الوحيد بدل حرب الجيوش كما كانت في الماضي، هو انخراط الأمة في المعركة بأشكال أخرى من شأنها أن تطور المقاومة وتخلق مقاومة عربية بأشكال متعددة لحسم الصراع والرد على نيتنياهو وجماعته.

وختم بالقول إلى أن المقاومة أمام لحظة تاريخية لحسم الصراع في ظل المتغيرات الدولية كإنشغال أمريكا عن المنطقة في منافستها الإستراتيجية مع الصين وكذالك في حربها المباشرة مع روسيا عبر أوكرانيا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الكيان العبري حتى في السياسة الغربية.

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