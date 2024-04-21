خالد مشعل للنهار: نشكر الجزائر حكومة وشعبا لما قدمه مندوبها في مجلس الأمن 

شكر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية في الخارج، خالد مشعل، الجزائر حكومة وشعبا لما قدمه مندوب الجزائر رسميا في مجلس الأمن مرتين.

وذلك مرة عن وقف إطلاق النار والعدوان الصهيوني، واخرى حول نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وجدد خالد مشعل تقديره للموقف الجزائري الرسمي، حول القضية الفلسطينية وهو المسنود شعبيا.

وشدد ذات المتحدث ، على أن معركة فلسطين ليست معركة الشعب الفلسطيني فقط، بل معركة الأمة جميعا وقلبها، داعيا الأمة ان تكون معهم بجميع طاقاتها.