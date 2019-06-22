خالد يحلم بدخول القفص الذهبي والاستقرار في رحاب الحلال

خالد من الجزائر العاصمة، موظف مستقر لم يسبق له الزواج يبلغ من العمر 30 سنة، مقيم مع والديه، طويل القامة ووسيم وأنيق.

يحلم بدخول القفص الذهبي والاستقرار في رحاب الحلال بما يرضي الله، مع زوجة تفهمه وتقدره، تكون له خير سند ودعم مدى الحياة.

لا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة ولكن من دون أولاد، أما بالنسبة للسن فلا يتجاوز عمرها 29 ربيعا.

يتمنى أن تكون شريكة حياته ابنة عائلة طيبة الأعراق، من العاصمة أو إحدى المدن المجاورة.

لا يمانع إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت يعدها بالهناء والوفاء.

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الرقم السري : 131661

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