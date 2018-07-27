خالد يوسف: اشكر الجزائر على تكريمي بالمشاركة في مهرجان وهران

نشط المخرج المصري خالد يوسف ندوة صحفية ، اليوم الجمعة، بفندق “الروايال” بوهران.

وشكر الجزائر على تكريمه بمشاركة فيلمه “كارما” في مهرجان وهران للفيلم العربي.

في اللقاء الذي حضره نجوم السينما من الجزائر والعالم العربي.

قال خالد يوسف إنّه بعد سنوات من التوقف عن ممارسة السينما بسبب انشغاله بما يدور في مصر لكونه عضوا في البرلمان.

قرر العودة إلى السينما بفيلم “كارما” الذي يتكلم عن انسان لا يستطيع اكتشاف نفسه إلا باكتشاف الأخر.

أنّ عودته إلى السينما كانت ممتعة بعد 7 سنوات عجاف انشغل فيها بما يدور في مصر لكونه عضوا في مجلس النواب المصري.

وقال يوسف إنّ العودة إلى السينما تأجلت كم مرّة حتى بلغت سبع سنوات، ولن يترك هذا الفن ثانية.

لأنه مهتم بالناس وبالمواطن المصري ولا ينشغل بالسياسة حتى ولو بقبعة البرلماني.

وأكدّ خالد يوسف أنّ فيلمه إنساني ويتكلم عن الإنسان بكل تناقضاته ويقدم أفلامه للناس ولا يستهدف طبقة معينة.

سواء مثقفين أو رجال أعمال وتكلم في عمله عن الإنسان الذي يكتشف نفسه بعد أن يكتشف الأخر.

واعتبر أنّ نهاية القصة تلخص أنّ الإنسان هو الإنسان ونحن كبشر من صنعنا الفوارق.

وشدد على ضرورة عدم التركيز على العرق أو الدين ولا الطبقات، فملايين البشر ضحايا لمثل هذه الصراعات والفوارق.