خالفة مبارك: ناقشت مع الرئيس تبون ملف إعاد النظر في قانون الشهيد والمجاهد

قال خالفة مبارك، أمين عام المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، انه ناقش مع الرئيس تبون ملف إعاد النظر في قانون الشهيد والمجاهد.

وفي تصريح عقب لقائة بالرئيس عبد المجيد تبون قال خالفة مبارك، أن اللقاء كان مفعم بالجدية والاخلاص.

وناقش الطرفان قضايا لها علاقة بالوطن والمواطن في إطار الاستعداد لتعديل الدستور الذي يتماشا مع واقع المجتمع.

وتعديل الكثير من قوانين الجمهورية للفصل بين السلطات و اضفاء الشفافية و الديموقراطية من اجل جزائر جديدة.

وقال خالفة مبارك أن الرئيس ناقش قانون الشهيد والمجاهد الذي طرح سنة 1997 بالإضافة إلى الاسراع في انشاء معهد الذاكرة.