خالفة مبارك: ناقشت مع الرئيس تبون ملف إعاد النظر في قانون الشهيد والمجاهد

الوطني
  • -
  • 0
خالفة مبارك: ناقشت مع الرئيس تبون ملف إعاد النظر في قانون الشهيد والمجاهد
بقلم مصطفى.ق

قال خالفة مبارك، أمين عام المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، انه ناقش مع الرئيس تبون ملف إعاد النظر في قانون الشهيد والمجاهد.

وفي تصريح عقب لقائة بالرئيس عبد المجيد تبون قال خالفة مبارك، أن اللقاء كان مفعم بالجدية والاخلاص.

وناقش الطرفان قضايا لها علاقة بالوطن والمواطن في إطار الاستعداد لتعديل الدستور الذي يتماشا مع واقع المجتمع.

وتعديل الكثير من قوانين الجمهورية للفصل بين السلطات و اضفاء الشفافية و الديموقراطية من اجل جزائر جديدة.

وقال خالفة مبارك أن الرئيس ناقش قانون الشهيد والمجاهد الذي طرح سنة 1997 بالإضافة إلى الاسراع في انشاء معهد الذاكرة.

التصريح الكامل لخالفة مبارك، أمين عام المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، مساء اليوم.

Publiée par ‎رئاسة الجمهورية الجزائرية‎ sur Jeudi 5 mars 2020


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=785043

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com