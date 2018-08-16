“خالوطة” الكرة تدخل المسؤولين في الدولة دائرة التناقضات !

شكّل حصول فريق إتحاد عنابة على عقد تمويل جديد من شركة أسميدال التي تعتبر فرع من فروع سوناطراك جدلا كبيرا وسط الشارع الكروي الجزائري.

حيث ظهرت بوادر التناقض ما بين أعلى السلطات للبلاد وشركة سوناطراك بسبب الخلاف حول تمويل الأندية المفلسة، وتبذير المال العام.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي قد أكد حرصه على عدم تمويل الأندية المفلسة من المال العام.

وقال بدوي:” رئيس النادي الذي يقود الشركة نحو الإفلاس ويتنظر دعم الدولة ..والله ما يدي فلس”

وبالمقابل لتصريحات وزير الداخلية نجد هيبات منقطعة النظير من البقرة الحلوب لشركات رياضية مفلسة

هذا التناقض يعكس واقع تيهان الكرة ببلادنا أين أعلنت شركة سوناطراك عن توقيعها لشهادة وفاة مشروع الإحتراف الذي جاء به رئيس الفاف السابق محمد روراوة .