“خالوطة” عند إنطلاق أشغال الجمعية العامة العادية للرابطة

شهدت الجمعية العامة العادية للرابطة المُحترفة لكرة القدم، لغطا كبيرا بين رئيسها، عبد الكريم مدوار وبعض الحاضرين لأشغال هذا الموعد.

ورفض 3 أعضاء الموافقة على تركيبة المكتب المُسير لأشغال هذه الجمعية، وكان أبرزهم الناطق الرسمي لشبيبة الساورة، محمد زرواطي.

وبعض مد وجزر وتبادل لـ”الصراخ” بطريقة غير إحترافية، أعلن “عبد الكريم مدوار” موافقة أعضاء الجمعية العامة على تركيبة المكتب المُسير.

وأوضح الرجل الأول في “لاليغ” بأن كل شيء تم بشكل قانوني، وهذا رغم بعض الأصوات التي كانت مُعارضة لطريقة تسييره للعملية.