«خالوطة» في الإسكان الإلكتروني للحجاج وحجز الغرف مؤجّل!

الحجاج وذووهم لم يتمكنوا من الولوج إلى الموقع بعد 5 أيام من انطلاق التسجيلات

أرقام هواتف ديوان الحج والعمرة المخصّصة للحجاج من أجل الاستفسار لا تشتغل

تفاجأ الحجاج المقبلون على زيارة البقاع المقدسة من صعوبة الولوج إلى الموقع الخاص بالتسجيل لاختيار السكن إلكترونيا، حيث أكدوا عدم اختيار أي حاج لغرفته، ويتم الرد عليهم آليا بعبارة لا توجد لرحلات مفتوحة أو معلومات الحاج خاطئة.

وحسب تعليقات الحجاج وذويهم على الصفحة الرسمية للديوان الوطني للحج والعمرة، فإنه واجهوا صعوبات كبيرة في الولوج إلى الموقع الخاص بالإسكان الإلكتروني، أما بالنسبة لمن تمكنوا من الولوج، يرد عليهم آليا بأنه لا توجد رحلات مفتوحة والمعلومات المقدمة خاطئة، وبالرغم من المحاولات المتكررة، فإنه يكون نفس الرد.

ولوحظ على الصفحة الرسمية، أن مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة التي اعتادت الرد على استفسارات متتبعيها، قررت هذه المرة تجاهل أسئلة الحجاج التي أجمع أغلبهم أنهم لم يستطيعوا التسجيل، ويتم الرد عليهم آليا وسط غموض يشوب العملية التي أعلن الديوان الوطن للحج والعمرة انطلاقها رسميا يوم 11 من الشهر الجاري.

ومن بين التعليقات التي قرأناها على الصفحة الرسمية «لا تتعبوا أنفسكم يا حجاج للتسجيل في الموقع؛ لأنه سبق وأن حاولت الموسم الماضي للتسجيل طيلة شهر كامل لكنني لم أستطع»، في حين تأسف آخرون من تجاهلهم وعدم الرد على اتصالاتهم على الهواتف التي وضعها الديوان، كونها كلها مغلقة أو خارج مجال التغطية، وهو الأمر الذي تأكدنا منه بعد الاتصال بتلك الأرقام مرارا وتكرارا. كما علّق أحدهم بالقول «بداية غير مشجعة، الأرقام كلها مغلقة.. هاذي رانا مازلنا في الجزائر ولما نصل إلى السعودية ربي يجيب الخير»، واشتكى رواد الموقع الذين هم من الحجاج وذويهم من فتح اختيار الغرف إلكترونيا من دون الإعلان عن برنامج الرحلات.

ومن جهته، كان الديوان الوطني للحج والعمرة قد أعلن عن انطلاق الإسكان الإلكتروني للحجاج عبر الموقع الرسمي للديوان يوم 11 من الشهر الجاري، وذلك مباشرة بعد الشروع الرسمي في بيع تذاكر سفر الحج، والتي تستمر إلى غاية أول جويلية في كافة وكالات الخطوط الجوية الجزائرية المعتمدة والمنتشرة عبر التراب الوطني.

وكانت مصالح الديوان قد أكدت جاهزيتها لإطلاق العملية منذ حوالي شهرين، غير أن العملية تأخرت بسبب برنامج الرحلات الذي لم تستلمه المصالح المختصة من قبل الطيران المدني، إلا بإجراء بعض التغييرات في الرحلات التي كانت ستؤدي رفع مدة إقامة الحجاج في البقاع المقدسة إلى 38 يوما.

ويتم الحجز الإلكتروني، بعد تسديد تكلفة الحج على مستوى بنك الجزائر وحجز تذكرة الطائرة، بعد الدخول على رابط التطبيق المباشر أو عن طريق موقع الديوان الوطني من خلال التسجيل وإنشاء حساب على النظام الذي يمنح للحاج اسم المستخدم وكلمة السر.

ومن بين الإجراءات المتبعة أثناء الحجز، التأكد من أن الرحلة ضمن الرحلات التي يتم إسكانها، وبعد التأكد من الخطوة السابقة يفتح للحاج إمكانية البحث عن الحجاج المراد إسكانهم أو المرغوب في السكن معهم، وفي الأخير يتم طبع بطاقة الغرفة أو بطاقة الحاج.