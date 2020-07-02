“خالوطة” في بيت العميد بسبب ميخازني

يبدو أن “التخلاط” أصبح أكثر التصاقا من التتويجات بالنادي الأكثر شعبية في الجزائر مثلما تؤكده قضية المدير الفني للفئات الشبانية للعميد “محمد ميخازني”.

مجلس إدارة مولودية الجزائر منح في الأيام الماضية عطلة سنوية إجبارية لميخازني في وقت قرر فيه المسؤولين إمضاء عقود احترافية ل6 لاعبين من الرديف.

خرجة تبدو غريبة ودفعت أنصار النادي العاصمي لاتهام بعض الأطراف بالتخلاط لدفع ميخازني للاستقالة بمحض إرادته.

ميخازني وفي ظل كثرة الأقاويل خرج عن صمته بمنشور على الفايسبوك تعهد فيه بكشف حقائق وضعيته قريبا مطالبا خلاله أيضا اللاعبين الشبان بتلبية طلب الإدارة والامضاء على العقود حتى في ظل ابعاده.

مصادر آخرى أكدت أن رئيس مجلس إدارة العميد عبد الناصر ألماس اجتمع بميخازني أمس وعرض عليه تدريب الرديف والتخلي عن منصب “مدير فني للفئات الشبانية”.

ميخازني طالب من ألماس منحه العرض كتابيا لدراسته والرد عليه في الأيام القليلة القادمة بنفس الطريقة أيضا.

موقع “كووورة العربي” خرج اليوم الخميس بخبر مفاده إقالة “محمد ميخازني” من منصبه وهو مالم تكشف عنه الصفحة الرسمية للعميد لحد الآن في انتظار تطورات قادمة في الأيام المقبلة.